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В Турции посоветовали Западу прислушаться к доводам России

Представитель Эрдогана заявил о необходимости услышать доводы России
Ибрагим Калын

Ибрагим Калын. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Доводы Москвы по вопросу спецоперации на Украине должны быть услышаны. Это в интервью The New York Times посоветовал главный внешнеполитический советник президента Турции Ибрагим Калын.

Он отметил, что сейчас мир не может допустить еще одну холодную войну, которая будет слишком дорого стоить для экономики и политическим систем. «Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на новую архитектуру безопасности между Россией и Западом», — предупредил представитель Эрдогана.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил, что страна готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине и принять у себя возможные переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что Швейцария является «нейтральной страной с гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Марина Совина
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