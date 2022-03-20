Швейцария предложила стать посредником между Россией и Украиной

Швейцария заявила о готовности стать посредником в урегулировании конфликта на Украине

Швейцария готова играть посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине и принять у себя возможные переговоры Москвы и Киева. Об этом заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

Он отметил, что Швейцария является «нейтральной страной с гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе».

28 февраля Швейцария решила признать санкции Евросоюза, введенные в отношении России, и наложить такие же меры. После того, как было объявлено о введении европейских санкционных мер, Кассис подчеркнул: это решение далось Швейцарии нелегко и потребовало серьезных раздумий.

25 февраля власти Швейцарии приказали финансовым посредникам заморозить средства россиян и юридических лиц, попавших в черный список санкций Европейского союза из-за ситуации на Украине. В ведомстве не уточнили, сколько денег попавших под санкции ЕС россиян будет заморожено. Как сообщает информагентство, по данным Швейцарского национального банка, в 2020 году граждане России держали в Швейцарии почти 10,4 миллиарда швейцарских франков (11,21 миллиарда долларов).