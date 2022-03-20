В Германии объяснили нежелание Эрдогана вводить санкции против России

Bild сообщает, что решение Эрдогана ввести санкции против России навредило бы Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не вводит санкции против России, потому что это решение нанесло бы вред экономике страны, сообщает немецкое издание Bild.

В Германии считают, что экономика Турция находится на грани краха, к тому же турецкая лира падает уже в течение долгого времени. Именно поэтому, констатируют журналисты Bild, Эрдоган не собирается вводить антироссийские санкции. Таким образом, Турция — единственная страна-член НАТО, которая отказалась от такого шага и продолжила торговать с Москвой.

Отмечается, что турецкая экономика зависит от России, в том числе в туризме, энергетике и продовольственном снабжении. Около 40 процентов природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки импортируют из России. Помимо прочего, указано, что Россия является основным поставщиком пшеницы для Турции — в 2021 году 70 процентов турецкого импорта зерна поступало оттуда.

Ранее турецкий президент заявил о стремлении страны к миру между Москвой и Киевом. Он также сообщил о намерении продолжить усилия по организации встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

12 марта политолог, эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что одна из причин, по которой Турция решила воздержаться от антироссийских санкций — деловые отношения с Москвой. Он отметил, что разрыв отношений с Россией грозит большими потерями, что связано с высокой инфляцией и падением курса лиры.