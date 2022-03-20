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В Германии объяснили нежелание Эрдогана вводить санкции против России

Bild сообщает, что решение Эрдогана ввести санкции против России навредило бы Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / Reuters

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не вводит санкции против России, потому что это решение нанесло бы вред экономике страны, сообщает немецкое издание Bild.

В Германии считают, что экономика Турция находится на грани краха, к тому же турецкая лира падает уже в течение долгого времени. Именно поэтому, констатируют журналисты Bild, Эрдоган не собирается вводить антироссийские санкции. Таким образом, Турция — единственная страна-член НАТО, которая отказалась от такого шага и продолжила торговать с Москвой.

Отмечается, что турецкая экономика зависит от России, в том числе в туризме, энергетике и продовольственном снабжении. Около 40 процентов природного газа и четверть всей потребляемой нефти турки импортируют из России. Помимо прочего, указано, что Россия является основным поставщиком пшеницы для Турции — в 2021 году 70 процентов турецкого импорта зерна поступало оттуда.

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Ранее турецкий президент заявил о стремлении страны к миру между Москвой и Киевом. Он также сообщил о намерении продолжить усилия по организации встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

12 марта политолог, эксперт РСМД, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов в беседе с «Лентой.ру» объяснил, что одна из причин, по которой Турция решила воздержаться от антироссийских санкций — деловые отношения с Москвой. Он отметил, что разрыв отношений с Россией грозит большими потерями, что связано с высокой инфляцией и падением курса лиры.

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Алина Гончарова
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