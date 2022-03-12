Турция заявила о нежелании присоединяться к санкциям против России

Глава Минэнерго Турции Донмез выступил за урегулирование ситуации с РФ путем дипломатии

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о нежелании республики присоединяться к санкциям против России. Об этом сообщает ТАСС.

Минэнерго Турции выступило за урегулирование ситуации путем дипломатии. В ведомстве также сообщили, что задержек с реализацией проекта по строительству первой в Турции атомной электростанции (АЭС) «Аккую» не будет, первый блок построят к 2023 году.

Ранее сообщалось, что представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана оценил возможность скорой встречи российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Оценивая шансы проведения переговоров на высшем уровне, представитель подчеркнул: Турция продолжит играть решающую роль в урегулировании украинского кризиса.