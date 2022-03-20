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Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

Глава СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с российским флагом в Эстонии

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению провести доследственную проверку по факту инцидента с российским флагом в Эстонии. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

Комитет запросит необходимые данные в Министерстве иностранных дел (МИД) России, следует из сообщения.

Правоохранители усматривают в действиях неизвестных признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом РФ).

Накануне неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. В заявлении посольства произошедшее было названо «очередным актом вандализма». Дипломаты выразили надежду, что виновники понесут наказание, а флаг будет возвращен на место.

18 марта сообщалось, что власти Эстонии обвинили трех российских дипломатов в «подрыве безопасности и распространении пропаганды» и объявили их персонами нон грата.

Марина Совина
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