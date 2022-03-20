С канцелярии посольства в Эстонии сорвали российский флаг

Неизвестные сорвали флаг России с канцелярии российского посольства в Эстонии

Неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства России в эстонском городе Тарту. Сообщение об этом появилось в канале посольства России в Эстонии в Telegram.

В заявлении произошедшее было названо «очередным актом вандализма». Дипломаты выразили надежду, что виновники понесут наказание, а флаг будет возвращен на место.

Это надругательство над государственным символом Российской Федерации явилось следствием безудержной антироссийской кампании, развязанной на Западе и, к сожалению, подхваченной в Эстонии, а также пренебрежительного отношения эстонских властей к своим обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., на что Посольство неоднократно обращало внимание Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике

18 марта сообщалось, что власти Эстонии обвинили трех российских дипломатов в «подрыве безопасности и распространении пропаганды» и объявили их персонами нон грата.