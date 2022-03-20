Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стоматолог рассказал о влияющих на цвет зубов факторах

Стоматолог Золотницкий сообщил, что на цвет зубов могут повлиять прием лекарств и генетика

Фото: Unsplash

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы, стоматолог Игорь Золотницкий перечислил некоторые факторы, которые могут оказать влияние на цвет зубов. Об этом он рассказал в разговоре РИА Новости.

В частности, цвет зубов зависит от твердости эмали и дентина, наличия кариозных и некариозных поражений, приема ряда лекарств и проведения некоторых медицинских процедур. По словам специалиста, к потемнению эмали также могут привести проникающие в нее цветовые пигменты от употребления таких красящих продуктов, как кофе, чай и темные ягоды.

Материалы по теме:
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
Вчера

Изменить природный оттенок зубов может химиотерапия, а также употребление антигистаминных средств, антидепрессантов или таблеток, регулирующих кровяное давление, добавил Золотницкий. Нарушение обмена веществ может привести как к потемнению, так и к обесцвечиванию твердой ткани зуба. Кроме того, генетика и возраст также оказывают влияние на зубы. Эксперт пояснил, что чем прочнее эмаль, тем меньше влияния оказывают на нее внешние факторы. При этом он отметил, что с возрастом эмаль становится тоньше и обнажает желтый дентин. Также на цвет зубов влияют окружающая среда, травмы и другие факторы.

В то же время Золотницкий подчеркнул, что эмаль на зубах может быть от природы полупрозрачных и молочно-белых оттенков. Отбелить зубы можно с помощью различных технологий. В домашних условиях это можно сделать с помощью отбеливающих паст, полосок, карандашей и кап. Однако для достижения нужного эффекта и обеспечения безопасного отбеливания Золотницкий обратиться к специалисту.

Ранее стоматолог-терапевт клиники АО «Медицина» Лариса Толмачева раскрыла причину визуального потемнения зубов зимой. Специалист объяснила, что это явление может наблюдаться из-за отсутствия загара на коже и слишком частого употребления темных красящих напитков: чая, кофе, горячего шоколада или красного вина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
На Украине временно запретили ряд политических партий
Гинцбург рассказал об использовании назальной вакцины против COVID-19
Терапевт предупредила об опасности популярных обезболивающих
Создан способный помочь при кровотечениях портативный робот
В НАТО отказались считать Молдавию военной целью России
Стоматолог рассказал о влияющих на цвет зубов факторах
Австралия начала выдавать украинским беженцам визы сроком на три года
Стало известно о предложении США передать приобретенные Турцией С-400 Украине
Болгария перестанет покупать газ у России
Австралия запретила поставлять в Россию глинозем
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.