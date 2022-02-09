Стоматолог раскрыл причину потемнения зубов зимой

Стоматолог-терапевт клиники АО «Медицина» Роман Королев раскрыл причину визуального потемнения зубов зимой. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Специалист объяснил, что это явление может наблюдаться из-за отсутствия загара на коже и слишком частого употребления темных красящих напитков: чая, кофе, горячего шоколада или красного вина. Именно поэтому в летнее время на контрасте эмаль кажется светлее.

«Кроме того, зимой на цвете зубов сказывается скудный рацион, основанный на тяжелой белковой пище, недостаток свежих овощей, фруктов и зелени и нехватка солнечного света. Чтобы привести зубы в порядок, нужен комплексный подход», — заключил Королев.

В сентябре 2020 года сообщалось, что опасный флешмоб по отбеливанию зубов в TikTok напугал врачей. Одним из активных отбеливающих компонентов, используемых в безрецептурных и профессиональных продуктах для отбеливания зубов, является перекись водорода. Пользователи из США и Великобритании показали, как они наносят это химическое вещество на свои зубы, чтобы добиться более яркой улыбки.