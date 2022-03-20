Тренер сборной Англии рассказал об угрозе для болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре

Тренер сборной Англии заявил, что некоторые фанаты чувствуют угрозу безопасности в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт порассуждал о проблемах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает Sky Sports.

По мнению специалиста, в стране существует угроза для девушек и представителей ЛГБТ-сообщества, поддерживающих английскую команду. «К сожалению, в ходе разных обсуждений я понял, что некоторые представители этих сообществ не поедут на чемпионат мира, так как чувствуют угрозу своей безопасности. Это большая проблема», — заявил Саутгейт.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Сборная России по решению ФИФА лишена возможности побороться за путевку на турнир.

Англия выиграла отборочную группу и напрямую вышла на чемпионат мира-2022. На последнем мундиале-2018 в России команда заняла четвертое место.