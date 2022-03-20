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В ЛДПР прокомментировали данные об ухудшении состояния Жириновского

Глава пресс-службы ЛДПР Дюпин сообщил, что состояние Жириновского не ухудшалось

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не ухудшалось, он продолжает лечение и реабилитацию. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александр Дюпин.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», — сказал он.

Таким образом в партии прокомментировали сообщение Telegram-канала «112», по данным которого, Жириновский находится в критическом состоянии. Также сообщалось, что у пациента диагностировали септический шок.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.

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Варвара Кошечкина
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