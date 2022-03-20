Стало известно о критическом состоянии Жириновского

«112»: лидер ЛДПР Жириновский находится в критическом состоянии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, передает Telegram-канал «112». По его данным, у политика диагностировали септический шок.

Также стало известно, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика.

При этом 16 марта сообщалось об улучшении состояния политика. По некоторым данным, он мог самостоятельно дышать и находиться без аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) по несколько часов. В то же время у Жириновского сохранялась большая кровопотеря.

11 марта стало известно, что лидер ЛДПР пришел в сознание после двух недель медикаментозной комы. Тогда он начал давать первые поручения и читать новости.

Политик попал в больницу с двусторонней пневмонией, развившейся на фоне коронавируса, в начале февраля.

