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Редчайший комикс Marvel продали на аукционе за 2,4 миллиона долларов

Страстный коллекционер купил первый выпуск комикса Marvel за 2,4 миллиона долларов

Изображение: Marvel

Редчайший первый выпуск комиксов Marvel ушел с молотка за 2,4 миллиона долларов (около 260 миллионов рублей). Об этом сообщает Associated Press.

На аукцион, который проводила фирма ComicConnect, была выставлена так называемая платежная копия первого выпуска Marvel Comics, вышедшая в 1939 году. Она отличается от обычной рукописными пометками о гонорарах ее авторов, которые делал издатель. Например, художник Фрэнк Р. Пол, нарисовавший обложку комикса, согласно одной из пометок, получил за это 25 долларов.

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Операционный директор ComicConnect Винсент Зурзоло назвал проданный экземпляр одним из трех наиболее ценных комиксов с точки зрения коллекционеров. Имя покупателя не разглашается. По словам Зурзоло, его купил «исключительно страстный коллекционер книг и инвестор», помимо комиксов собирающий и другие предметы.

В декабре 2021 года сообщалось, что первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе за 471 тысячу долларов. В тот момент это было не только самой крупной суммой, когда-либо выплаченной за первую часть саги о Гарри Поттере, но и самой высокой ценой, отданной за художественную книгу, изданную в XX столетии.

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Олег Парамонов
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