Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордную сумму

Первое издание романа британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» ушло с молотка на аукционе за рекордные 471 тысячу долларов (почти 35 миллионов рублей). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на техасский аукционный дом Heritage auctions.

Отмечается, что это не только самая большая сумма, которая была когда-либо заплачена за первую часть саги о Гарри Поттере, но и самая дорогая когда-либо проданная художественная книга, изданная в XX столетии. Стартовая цена лота составляла 75 тысяч долларов.

Известно, что проданное произведение было первым изданием «Гарри Поттера и философского камня» в твердом переплете. Его впервые опубликовали в 1997 году, оно было напечатано тиражом в 500 экземпляров.

Впоследствии все семь книг о Гарри Поттере продались тиражом в 500 миллионов копий на 80 языках мира. По их мотивам снято восемь фильмов, заработавших в мировом кинопрокате около 7,8 миллиарда долларов.