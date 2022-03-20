Гинцбург рассказал об использовании назальной вакцины против COVID-19

Глава Гамалеи рассказал об использовании назальной вакцины от COVID-19 в качестве бустера

Назальная вакцина против COVID-19 будет использоваться на данный момент как бустер после вакцинации «Спутником V». Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, результаты исследования покажут, можно ли будет заменить инъекционную вакцину на интраназальную. Глава центра имени Гамалеи добавил, что первые экспериментальные данные свидетельствуют о том, что назальная форма дает приличный титр антител. Это означает, что препарат работает хорошо, пояснил он.

Ранее Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции. 18 марта Центр Гамалеи обратился в Министерство здравоохранения России за регистрацией назальной вакцины от СOVID-19.