В Минздрав поступила заявка на регистрацию назальной вакцины от СOVID-19

Центр Гамалеи обратился в Минздрав России за регистрацией назальной вакцины от СOVID-19

Центр имени Гамалеи обратился в Министерство здравоохранения России за регистрацией назальной вакцины от коронавируса «Спутник V». О подаче заявки в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что в Минздрав направили пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации.

До этого Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции.

Глава Центра имени Гамалеи подчеркивал, что назальная вакцина не наносит вреда организму, поскольку в ней отсутствует живой вирус.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова объявила, что в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.