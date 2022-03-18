В Минздрав поступила заявка на регистрацию назальной вакцины от СOVID-19
Центр имени Гамалеи обратился в Министерство здравоохранения России за регистрацией назальной вакцины от коронавируса «Спутник V». О подаче заявки в пятницу, 18 марта, сообщает ТАСС.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что в Минздрав направили пакет документов, необходимых для рассмотрения вопроса о выдаче регистрации.
До этого Гинцбург отмечал, что уже 104 добровольца получили назальную вакцину COVID-19. По его словам, у пациентов не зафиксировали ни осложнения, ни побочные реакции.
Глава Центра имени Гамалеи подчеркивал, что назальная вакцина не наносит вреда организму, поскольку в ней отсутствует живой вирус.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова объявила, что в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.