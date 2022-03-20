ЛНР заявила об обстреле украинскими военными четырех населенных пунктов

Представительство ЛНР в СЦКК: Украина обстреляла четыре населенных пункта в республике

Украинские военнослужащие за ночь четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом написало представительство ЛНР в СЦКК в своем Telegram-канале.

Согласно заявлению представительства, удары были нанесены по четырем населенным пунктам. В Первомайске в результате обстрела был поврежден электромеханический завод.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем рассказал о погибших в результате ракетных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. «Владимир Путин заострил внимание на непрекра-щающихся ракетных ударах украинских силовиков по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, приводящих к многочисленным жертвам среди мирного населения», — говорится в сообщении Кремля.

