«Литрес»: в России продажи книг по экономике выросли на 56%

В марте 2022 года у россиян вырос интерес к книгам по экономике, пишет ТАСС со ссылкой на сервис продажи электронных книг «Литрес».

По информации сервиса, продажи книг по экономике выросли на 56 процентов, любовных романов — на 46 процентов, фантастики — на 20 процентов, классической литературы и книг по политологии на 9 процентов. В целом спрос на художественные произведения увеличился на 12 процентов.

Сообщается, что за последнюю неделю, в сравнении с периодом с 24 февраля по 2 марта, у граждан пропал интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию. В сервисе также отметили, что в период с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18 процентов.

«Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг», — пояснила шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева.

Ранее сообщалось, что санкции и ситуация на Украине вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 миллионов рублей — это в четыре раза больше, чем годом ранее.