Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

У россиян вырос интерес к книгам по экономике

«Литрес»: в России продажи книг по экономике выросли на 56%

Фото: Pixabay

В марте 2022 года у россиян вырос интерес к книгам по экономике, пишет ТАСС со ссылкой на сервис продажи электронных книг «Литрес».

По информации сервиса, продажи книг по экономике выросли на 56 процентов, любовных романов — на 46 процентов, фантастики — на 20 процентов, классической литературы и книг по политологии на 9 процентов. В целом спрос на художественные произведения увеличился на 12 процентов.

Сообщается, что за последнюю неделю, в сравнении с периодом с 24 февраля по 2 марта, у граждан пропал интерес к нон-фикшну и книгам по саморазвитию. В сервисе также отметили, что в период с 11 по 17 марта продажи электронных и аудиокниг выросли на 18 процентов.

«Такое потребление книжного контента вполне объяснимо в ситуации внешнего и внутреннего кризиса: россияне в условиях напряженной информационной повестки пытаются восстановить душевное равновесие, переключиться и найти ответы на свои вопросы с помощью книг», — пояснила шеф-редактор «Литрес» Екатерина Писарева.

Ранее сообщалось, что санкции и ситуация на Украине вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 миллионов рублей — это в четыре раза больше, чем годом ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине запретили оппозиционные партии
Китай выступил против необоснованных обвинений в свой адрес по вопросу Украины
У россиян вырос интерес к книгам по экономике
В Турции посоветовали Западу прислушаться к доводам России
Глава МИД Китая рассказал о правильной позиции страны по ситуации на Украине
Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря
В США предупредили о подорожании продуктов из-за санкций против России
Россиян предупредили об опасности онлайн-платежей через бесплатный VPN
ЛНР заявила об обстреле украинскими военными четырех населенных пунктов
Россияне вспомнили о важности переездов в советские годы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.