Россияне начали скупать антидепрессанты

«Ъ»: спрос на антидепрессанты вырос в четыре раза в России

Санкции и ситуация на Украине вызвали резкий рост спроса на антидепрессанты в России. С 28 февраля по 6 марта продажи этих препаратов в аптеках превысили 525 миллионов рублей — это в четыре раза больше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные DSM Group.

Спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем в целом на лекарства. Также россияне начали скупать безрецептурные снотворные и противотревожные препараты. За первую неделю марта год к году их продажи взлетели на 88 и 34,7 процента соответственно. В денежном выражении рост оказался в два раза.

Такой спрос обернулся перебоями с наличием некоторых лекарств, отмечает издание. Многие закупаются впрок, поскольку боятся подорожания. «Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — отметил главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин.

Ранее в Минздраве заявили, что Россия обладает достаточным запасом лекарств, в том числе из перечня жизненно важных. Россиянам не стоит покупать лекарства впрок, так как их срок годности ограничен, объяснил врач Николай Измалков.