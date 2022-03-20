В Бразилии назвали условие для отмены решения о блокировке Telegram

В Бразилии заявили, что Telegram должен выполнить решения суда для отмены блокировки

Судья Федерального верховного суда Бразилии Алешандри де Мораес назвал условие для отмены решения о блокировке мессенджера Telegram в стране. Об этом сообщает телеканал Globo, передает ТАСС.

Как сообщил Мораес, блокировки можно избежать, если администрация мессенджера выполнит требования суда в течение суток. При этом он отметил, что Telegram уже выполнил часть предписаний. «Необходимо выполнить их полностью, чтобы было отменено решение о его блокировке», — заявил судья.

В частности, бразильский суд требует назначить официального представителя мессенджера в стране, сообщить о мерах по противодействию распространению дезинформации. Кроме того, Telegram должен удалить из канала президента Бразилии Жаира Болсонару сообщения, которые содержат ссылки на сведения, относящиеся к тайне следствия, а также ряд каналов проправительственных блогеров, которых обвиняют в распространении лживых новостей.

18 марта стало известно, что Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что его заблокировали в стране из-за проблемы пересылки электронных писем между корпоративным адресом компании и Верховным судом страны.

