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В Бразилии заблокируют Telegram

Верховный суд Бразилии решил заблокировать Telegram

Фото: Fernando Gutierrez-Juarez / Globallookpress.com

Бразилия заблокирует приложение Telegram по запросу полиции, пишет ТАСС со ссылкой на издание Folha de S.Paulo.

Такое решение вынес судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес. Как уточнили на заседании, решение было принято из-за того, что мессенджер неоднократно «игнорировал бразильское законодательство». Кроме того, по данным бразильских властей, Telegram неоднократно отказывался выполнять предписания суда.

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Марина Совина
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