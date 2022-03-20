Москвичам пообещали потепление до плюс девяти градусов

Температура воздуха в Москве 20 марта прогреется до плюс 9 градусов

В воскресенье, 20 марта, в Москве ожидается переменная облачность без осадков и до 9 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха днем в столице составит 7-9 градусов выше нуля, в Подмосковье — плюс 5-10 градусов. В ночь на понедельник ожидается от нуля до плюс двух градусов.

В регионе прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 764 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о пике роста атмосферного давления в городе с 14 по 20 марта.