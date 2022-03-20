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Министерство обороны России объявило о сбитой ракете «Точка-У»

Министерство обороны РФ объявило о сбитой украинской ракете «Точка-У»

Фото: РИА Новости

Министерство обороны России объявило, что российские системы ПВО сбили украинскую баллистическую ракету «Точка-У» в районе Чистоводовка к северу от населенного пункта Изюм. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению Минобороны за ночь с 19-го по 20 марта российские войска поразили 62 украинских военных объекта, среди которых три командных пункта, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, склад горючего, одна установка реактивных систем залпового огня и 52 скопления боевой техники.

Российские системы ПВО также сбили вертолет Ми-8 и шесть беспилотных летательных аппаратов. Артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов РЭБ «Буковель».

Накануне штаб территориальной обороны ДНР отчитался о том, что общее число перешедших под контроль республики городов, поселков и деревень в Донбассе составило 98.

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Евгений Шульгин
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