Володин заявил о разных целях России и США на Украине

Спикер ГД Володин заявил, что США преследуют на Украине только свои экономические интересы

США всегда преследуют только экономические интересы, в то время как цель российской спецоперации на Украине заключается в спасении людей, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, Соединенные Штаты всегда присутствуют там, где есть их экономические интересы. «Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», — заметил он, указав на различия в подходе двух стран.

Политик также обратил внимание на то, что Вашингтон пытается учить Москву и вводить против нее санкции. Володин заявил, что «пусть лучше начнет с себя».

17 марта спикер Госдумы рассказал об истерике у американских сенаторов и президента США Джо Байдена. Причины тому — потери в экономике и рост цен на энергоносители в США и Европе. Володин заметил, что антироссийские санкции не сработали.

Ранее российский президента Владимир Путин объяснил, что российские войска «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины». По его словам, цель происходящего — не допустить, чтобы создаваемая Западом «анти-Россия» угрожала стране.

