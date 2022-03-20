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В России поддержат субсидиями нанимающие молодежь компании

Премьер Мишустин подписал постановление о субсидиях компаниям, нанимающим молодежь

Фото: Shutterstock

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении субсидий компаниям, нанимающим на работу молодежь. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что субсидии предусмотрены для компаний, которые в 2022 году будут трудоустраивать отдельные категории граждан в возрасте до 30 лет. Среди них — выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодежь без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты и родители несовершеннолетних детей.

Согласно постановлению, сумма господдержки будет равна «трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных». Первый платеж работодатель получит спустя месяц после найма соискателя, второй — через три месяца, третий — спустя полгода.

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Для получения субсидии работодатель должен обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. После этого ему нужно будет направить соответствующее заявление в Фонд социального страхования, занимающийся распределением и выплатой субсидий.

Ранее стало известно, что российское правительство выделило более 39 миллиардов рублей из резервного фонда кабмина на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах на фоне санкций. Сообщается, что большая часть суммы пойдет на создание в субъектах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ.

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Марина Совина
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