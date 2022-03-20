Тренер «Химок» рассказал о проблемах команды из-за отъезда легионеров

Тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что у команды сломан хребет из-за отъезда легионеров

Тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о проблемах клуба из-за отъезда легионеров. Его слова приводятся на сайте подмосковной команды.

Тренер заявил, что у команды практически сломан хребет из-за отсутствия иностранных футболистов. «Мы оказались в сложной ситуации, потому что мы не "Зенит", "Спартак" или ЦСКА. У нас нет большой скамейки. Иностранцы, которых мы приглашали — это были точечные усиления», — объяснил он. Юран добавил, что, несмотря на трудности, футболисты команды будут сражаться и биться в каждой игре.

«Химки» покинули трое иностранных игроков: Бруно Виана, Ламкель Зе и Филип Дагерстоль. Иностранные футболисты уезжают из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на фоне отстранения отечественных команд от участия в международных соревнованиях.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» и депутат Госдумы Роман Терюшков высказался об уходе иностранцев из подмосковного клуба. Он отметил, что легионеры вредят российскому футболу, однако подчеркнул, что их уход стал внезапным. Терюшков добавил, что клуб намерен опираться на молодых игроков.