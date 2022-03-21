СК России возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Греции

СК России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах

Следственный комитет России открыл уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Афинах, пишет РИА Новости со ссылкой на СК России.

Как уточнили в ведомстве, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса России. В них речь идет об «уничтожении либо повреждении воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества».

В понедельник, 21 марта стало известно, что в Греции вандалы осквернили памятник советским воинам. Неизвестные нарисовали желтой краской на памятнике «Азов». Кроме того, рядом появился соответствующий символ националистического полка.

Посольство России в Греции осудило преступление.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация Украины.