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Описаны возможные последствия утечки аммиака в Сумской области

Химик Дорохов заявил, что утечка аммиака может привести к смерти

Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Утечка аммиака может привести к неблагоприятным последствиям для людей, которые оказались в зоне поражения, заявил кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. О возможных последствиях происшествия он рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно об утечке аммиака на химзаводе «Сумыхимпром» в Сумской области Украины. По словам главы местной администрации Дмитрия Живицкого, которые привел ТАСС, зона поражения составила около двух с половиной километров, под угрозой оказалось село Новоселица.

Прежде всего, это воздействие на легкие. Аммиак вызывает раздражение дыхательных путей. Дальше доходит вплоть до отека легких и смерти от остановки дыхания

Андрей ДороховКандидат химических наук

По его словам, можно избежать серьезных последствий, если быстро вывезти людей из зоны поражения, так как аммиак не настолько токсичен, как, например, хлор. Также утечка аммиака не так страшна для населенных пунктов, до которых он может дойти посредством движения воздушных масс, потому что он разбавится в процессе распространения, считает Дорохов.

Минобороны России предупреждало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокации с химатаками в Сумах и поселке Котлярово. По данным ведомства, украинские военные планировали отравить мирных жителей в окрестных районах при подходе подразделений российской армии. В частности, сообщалось, что на химическом заводе «Сумыхимпром» заминированы хранилища с аммиаком и хлором.

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Екатерина Смирная
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