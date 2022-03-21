Экономист описал последствия отказа от доллара в мировой торговле

Экономист Беляев усомнился в быстром снижении влияния доллара в мировой торговле

В мировой торговле будет наблюдаться отказ от доллара, но это случится не одномоментно, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он описал последствия этого процесса.

Ранее экономист Егор Клопенко спрогнозировал в интервью агентству «Прайм» массовый отказ стран от ценных бумаг США и доллара в 2022 году, так как всех пугает гигантский госдолг Штатов. По его мнению, снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит в Америке инфляцию, что запустит волну нового финансового кризиса.

Причины ослабления влияния доллара

По мнению Беляева, уход от доллара, в том числе, произойдет потому, что нарастает экономика Китая и его значение в мировой торговле. Кроме того, ряд стран, например, Саудовская Аравия и Россия, переходит на двустороннюю торговлю с Китаем и в юанях, и в национальной валюте. Однако экономист не согласился со мнением коллеги о последствиях снижения влияния доллара на мировую экономику для США.

Коллапса не будет

«В течение некоторого времени это (снижение значимости доллара — прим. "Ленты.ру") произойдет. Но прогнозировать на этом основании, что в США будет какой-то коллапс, крушение и прочее — это совершенно неправомерно. У инфляции другие причины, которые коренятся внутри экономики. Если мы говорим, что в экономике есть проблемы, но не нерешаемые, то, значит, и инфляцию можем ожидать, но не по этой причине», — отметил он.

Несмотря на все сложности, американская экономика находится в динамичном состоянии и движется вперед, считает экономист. А устойчивость валюты как раз зависит от общего состояния экономики:

«Экономика США пока находится в сложном положении, но, тем не менее, пока никаких опасений вызывать не должна, и даже колоссальный американский долг уже существует не одно десятилетие. Он возрастает, но дело в том, что американская динамичная и эффективная экономика позволяет наращивать долг и его обслуживать в течение определенного достаточно длительного времени. Считать, что он в самое ближайшее время перерастет в те значения, которые вызовут коллапс в экономике, в общем, достаточно сложно», — подчеркнул Беляев.

Массового отказа стран от американских ценных бумаг экономист не ожидает, так как для западных инвесторов США продолжают оставаться надежной державой, которой можно доверять. По словам экономиста, определенное недоверие к Штатам может быть только со стороны азиатских инвесторов.

Ранее Беляев в разговоре с «Лентой.ру» предрек восстановление позиций рубля по отношению к доллару, а также дал россиянам советы по поводу хранения сбережений в валюте.