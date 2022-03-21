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Россиянам дали советы насчет сбережений в долларах

Экономист Беляев отметил, что нет причин для отказа от сбережений в долларах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Нет особых причин, чтобы отказываться от сбережений в долларах, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Советы насчет хранения сбережений в американской валюте он дал в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее экономист Егор Клопенко спрогнозировал в интервью агентству «Прайм» массовый отказ стран от ценных бумаг США и доллара в 2022 году. По его мнению, снижение влияния доллара даже на 10 процентов ускорит инфляцию в США, что запустит волну нового финансового кризиса.

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Каждый сам себе аналитик и люди по-разному смотрят на ситуацию, отметил экономист. «Если есть у кого-то доверие к долларам и ожидания, что рубль будет слабеть по отношению к доллару, пожалуйста, он может смело оставить свои сбережения в долларах. У кого-то, может, есть какие-то виды на зарубежные поездки, где можно расплачиваться в долларах — ему тоже есть смысл оставить свои сбережения в этой валюте», — пояснил аналитик.

С другой стороны, некоторые убеждены, что могут выиграть на текущей ситуации, считает Беляев. «Кому-то может быть сейчас понравится вариант продать доллары по текущему курсу, получить доход в рублях, если он когда-то покупал доллар дешевле, и ждать коррекции рубля (а она может произойти по отношению к доллару), чтобы купить уже доллар по другой цене и выиграть. Можно уйти из долларов, чтобы положить рубли под более высокий процент в банке», — поделился он.

Ранее Беляев в разговоре с «Лентой.ру» называл срок, когда рубль восстановит свои позиции по отношению к доллару.

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Екатерина Смирная
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