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Девушка накачала лицо филлерами и постарела на 10 лет

Блогерша пожаловалась на усталый вид после инъекций гиалуроновой кислоты

Кадр: @nunyabyznis / TikTok

Решившая накачать лицо филлерами девушка поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах 25-летняя Кайли Тэйлор (Kylie Taylor) объяснила, что в 20-летнем возрасте захотела улучшить свою внешность. Она отправилась к косметологу и накачала в желаемые области филлеры гиалуроновой кислоты. Она отметила, что спустя пять лет после инъекций ее лицо отекло и приобрело усталый вид. «Сейчас мое лицо выглядит мятым, как подушка. Я стала визуально на 10 лет старше», — пожаловалась блогерша.

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Девушка заверила, что планирует полностью избавиться от филлеров. «Дело в том, что индустрия красоты не заботится о вашей внешности. Им просто нужны деньги. Сейчас я изменилась до неузнаваемости. К сожалению, в то время я не знала этой суровой правды», — подчеркнула Тэйлор.

Пользователи сети обсудили внешний вид героини ролика в комментариях под постом. «Не волнуйся, ты все еще выглядишь молодо», «Я не могу поверить, что люди в возрасте до 25 лет делают что-то со своим лицом. На самом деле мы даже не начинаем стареть до 25 лет», «Я не думаю, что вам нужно было что-либо делать в вашем возрасте», «Боже, вы выглядели так молодо до всех этих процедур», — высказывались они.

Ранее в марте женщина вколола ботокс и осталась с внешностью хомяка. На размещенных кадрах блогерша объяснила, что захотела улучшить свою внешность и отправилась к косметологу на уколы ботокса. В ролике видно, что после инъекций по контуру ее подбородка образовались отеки. В связи с этим подписчики блогерши сравнили ее с хомяком, который прячет семена за щеками.

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Таисия Косинцева
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