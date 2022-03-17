Женщина вколола ботокс и осталась с внешностью хомяка

Блогерша пожаловалась на сильные отеки после инъекций ботокса

Женщина сделала инъекции ботокса и поделилась неудачным результатом процедуры в соцсетях. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах блогерша Тамика Роусон (Tamika Rawson) объяснила, что захотела улучшить свою внешность и отправилась к косметологу на уколы ботокса. В ролике видно, что после инъекций по контуру ее подбородка образовались отеки. В связи с этим, подписчики блогерши сравнили ее с хомяком, который прячет семена за щеками. «Боже, ты стала выглядеть как хомяк!», «Зачем ты это сделала? До ботокса ты была сногсшибательной!», «Теперь я точно не пойду к косметологу», «А ведь она еще и деньги за это заплатила», «Самый настоящий хомяк!» — писали юзеры.

Доктор Рупеш Шах (Rupesh Shah) из лондонской клиники London Lip Clinic сообщил, что такой эффект возник из-за миграции ботокса в соседние мышцы. Он отметил, что это связано либо с неточным введением иглы под кожу, либо с большим количеством примесей в составе продукта.

Во избежание подобных ситуаций врач порекомендовал обращаться только к квалифицированным и опытным специалистам. «Эта процедура, как правило, безрисковая. Несмотря на это, основные побочные эффекты возникаю сразу после введения препарата. Это печально, однако ботокс не остается в организме навсегда и полностью выводится за пять месяцев», — заверил Шах.

Ранее в марте девушка накачала лицо филлерами и осталась с внешностью персонажа из «Гриффинов». После инъекций гиалуроновой кислоты ее губы распухли, а подбородок приобрел квадратную форму. В связи с этим, блогерша сравнила себя с персонажем из мультсериала «Гриффины» Гленном Куагмайром.