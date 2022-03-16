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Девушка накачала лицо филлерами и осталась с внешностью персонажа из «Гриффинов»

После инъекций филлерами губы блогерши распухли, а подбородок стал квадратным

Кадр: видео @charsbusbanter

Решившая накачать лицо филлерами девушка поделилась неудачным результатом процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах Шармэйн Мэйджор (Charmane Major) объяснила, что захотела улучшить свою внешность. Она отправилась к косметологу и накачала в желаемые области филлеры гиалуроновой кислоты. В ролике видно, что после инъекций ее губы распухли, а подбородок приобрел квадратную форму. В связи с этим, блогерша сравнила себя с персонажем из мультсериала «Гриффины» Гленном Куагмайром.

Кадр: видео @charsbusbanter

«Не могу дождаться, когда отек сойдет!» — подписала она пост, который стал вирусным и набрал 6,8 миллиона просмотров и 766,6 тысячи лайков. Пользователей сети рассмешило видео Мэйджор, и они принялись шутить над ее внешним видом в комментариях к публикации.

«Ты и правда выглядишь как Куагмайр!», «Я сейчас умру от смеха! Надеюсь, скоро отек станет меньше!», «Ничего страшного, подожди пару недель, и твое лицо станет красивым», «Если лучше не станет, то всегда можно растворить филлеры гиалуронидазой», «Прости, но ты выглядишь очень смешно!» — писали юзеры.

В январе девушка увеличила губы и осталась с внешностью Гомера Симпсона. На размещенных в сети кадрах Руби Фрайс объяснила, что несколько месяцев назад увеличила губы, однако ей перестала нравиться новая внешность. Тогда она решила уменьшить размер губ с помощью уколов гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты.

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Таисия Косинцева
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