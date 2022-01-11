Девушка увеличила губы и осталась с внешностью Гомера Симпсона

Девушка решила избавиться от филлеров гиалуроновой кислоты в губах и поделилась неудачным результатом. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Руби Фрайс объяснила, что несколько месяцев назад увеличила губы, однако ей перестала нравиться новая внешность. Таким образом, она решила уменьшить размер губ с помощью уколов гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты.

На видео девушка показала, что во время процедуры у нее началась аллергическая реакция на вещество. Ее лицо увеличилось в несколько раз, а губы распухли и повисли над подбородком, в связи с чем блогерша утратила возможность говорить и есть. По информации издания, прохожие начали сравнивать ее с персонажем мультфильма «Симпсоны» Гомером Симпсоном из-за сходства во внешнем виде.

Так, состояние Фрайс начало ухудшаться, и она попала в больницу. Спустя два дня она опубликовала новый ролик и продемонстрировала, что врачам удалось ей помочь, и ее губы и лицо вернулись к прежним размерам.

Публикация стала вирусной и набрала 507,2 тысячи просмотров и 17,3 тысячи лайков. Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под публикацией. «Боже! Кажется, тебе было очень больно! Зато результат того стоит!», «Руби, ты в порядке? Надеюсь, с тобой все хорошо», «Ты все правильно сделала, такие губы уже не в моде», «Натуральная внешность самая красивая», — писали юзеры.

В ноябре филлер спустился в подбородок блогерши после неудачного увеличения губ. На размещенных в сети кадрах Рузанна Смбатьян объяснила, что после увеличения губ филлеры могут перемещаться в другие части лица. Так, она продемонстрировала, что гиалуроновая кислота вышла за контуры ее рта и частично спустилась в подбородок.