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Американские фермеры пострадали из-за канадских протестов

США перестали получать удобрения из Канады из-за забастовки железнодорожников

Фото: Joshua Lott / Reuters

В Канаде из-за отказа повышать зарплату сотрудникам прекратил работу крупнейший железнодорожный узел страны. Владельцы дороги обвинили в этом профсоюз, но его представители заявили, что действуют в интересах работников. На фоне забастовок пострадали фермеры в США — из-за остановки поставок они перестали получать удобрения из Канады, пишет Associated press.
 
Профсоюз водителей Канады вел переговоры о повышении средней зарплаты и пенсии для работников железной дороги с сентября 2021 года, однако стороны так и не пришли к соглашению. В знак протеста с работы уволилось более трех тысяч сотрудников железной дороги. «Пока канадцы борются с нескончаемой пандемией, резким ростом цен на товары в связи с ситуацией на Украине, перевозчики только подливают масла в огонь», — говорится в заявлении профсоюза от 20 марта.

Представители Canadian Pacific Rail — крупной железной дороги, обвинения отвергли и настаивают на том, что инициатива продолжить переговоры исходила именно от них, но профсоюзы предпочли забастовку конструктивному диалогу. «Профсоюз хорошо осознает ущерб, который это безрассудное действие нанесет канадской цепочке поставок», — подчеркнул президент компании Кит Криль. Министр труда Канады Шеймус О’Риган призвал стороны продолжить переговоры с привлечением государственных посредников.

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Canadian Pacific Rail — второй по величине железнодорожный оператор в стране и крупный поставщик удобрений в США. Канада поставляет южному соседу калий, фосфаты, аммоний, аммиак и прочие необходимые для сельского хозяйства вещества. Помимо удобрений оператор перевозит в США зерно в десятки крупных штатов: Айову, Висконсин, Дакоту, Иллинойс, Миннесоту, Миссури, Новую Англию, Нью-Йорк и многие другие. Перевозки между двумя странами приносят железной дороге 29 процентов от общей прибыли. Длительный перерыв в поставках удобрений может навредить американским фермерам, которые готовятся к весеннему севу.

Канада переживает социально-экономический кризис. В январе страну захлестнула волна протестов — дальнобойщиков возмутили антиковидные ограничения, и они отказались работать, что привело к массовым сбоям поставок. В конце февраля Канада присоединилась к санкциям против России, что привело к росту цен на энергоносители. Кризис спровоцировал скачок инфляции. В последний раз такой резкий рост цен произошел в Канаде в 1980 году, причем в этот раз подорожали товары первой необходимости — продукты питания и топливо.

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Платон Щукин
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