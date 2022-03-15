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Канада расширила санкции против России

Канада расширила антироссийские санкции и добавила 15 россиян в черный список

Фото: Chris Wattie / Reuters

Канада расширила санкции против России, введенные в связи с началом спецоперации на Украине, и добавила в черный список еще 15 россиян. Об этом пишет Reuters.

По мнению канадских властей, граждане РФ, попавшие в санкционный список, причастны к кризису вокруг Украины.

Под ограничения в том числе попали министр экономического развития России Максим Решетников, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов и официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

Ранее страны Евросоюза ввели четвертый пакет санкций против России. Под запрет попали стальная продукция, предметы роскоши, автомобили премиум-класса и ювелирные изделия. Европейские страны запретили новые инвестиции в сфере энергетики, но сделали исключения для мирного атома и транспортировки энергии.

Виктория Кондратьева
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