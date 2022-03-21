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Италия поддержала новый пакет санкций против России

Глава МИД Италии Ди Майо заявил об открытости Рима к пятому пакету санкций против России
Луиджи Ди Майо

Луиджи Ди Майо. фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим приветствует рассмотрение нового пакета санкций против России из-за происходящих событий на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Ди Майо заявил, что Италия поддержала пятый пакет санкций против России. Он сообщил об открытости Рима к введению новых ограничений против страны.

«По санкциям мы полностью открыты, в том числе касается пятого пакета. С итальянской стороны не только нет голоса против, но мы и ждем предложения Еврокомиссии», — сообщил дипломат журналистам на полях Совета главы МИД Евросоюза в Брюсселе.

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Министр добавил, что Италия активно занимается диверсификацией поставок энергересурсов. Таким образом страна стремится подготовиться «к возможному шантажу со стороны России». Ди Майо отметил, что Италия намерена «ослаблять экономику России» до тех пор, пока не поступят сигналы о деэскалации ситуации на Украине.

Ранее 21 марта сообщалось, что страны Евросоюза готовят пятый пакет антироссийских санкций и рассматривают возможность ввести нефтяное эмбарго против Москвы. По словам высокопоставленного европейского дипломата, Россия «не изменила курс в отношении Украины», несмотря на четыре этапа ограничений. Эмбарго на энергоресурсы могут ввести при «массированной бомбардировке Киева» или использовании «химического оружия».

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее целью является демилитаризация и денацификация страны.

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Марина Совина
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