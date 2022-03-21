69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В российском городе начали тренировать бездомных хаски

В Салехарде каюры начали тренировать бездомных сибирских хаски для езды в упряжке

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Салехарде в приюте для собак «Дорога домой» каюры начали тренировать бездомных сибирских хаски для езды в упряжке. Об этом сообщает портал «GoArctic».

Первый заезд состоялся 19 марта. В нем участвовали два пробных экипажа — пять собак. В случае, если животные успешно себя проявят, в российском городе откроют хаски-центр. Глава «Дороги домой» Сергей Мордвинов пояснил, что приют получил дотацию в 200 тысяч рублей для закупки трех упряжек для ездовых собак. По его словам, всего в приюте находятся 20 подопечных.

«Сложность в том, что животные бездомные, они никогда до этого не знали команд и не бегали в упряжке. Впереди большая работа», — указал Мордвинов.

Каюр из национального поселка Горнокнязевск Анатолий Конев рассказал, что специалистам понадобится примерно два года, чтобы натренировать хороших ездовых собак. Он уверен, что хаски из «Дороги домой» обязательно будут катать горожан и гостей Салехарда.

Каюром называют погонщика оленей или собачьей упряжки.

Ранее россиянин Владислав Загорский путешествовал по Арктике и встретил белого медведя.

Загорский во время поездки в Арктику снимал фильм «Ямал». Он побывал на островах Вилькицкого и Шокальского, а также прошел острова Неупокоева и Олений. По словам россиянина, он продолжал путешествие даже в условиях нулевой видимости из-за метели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
В Тунисе столкнулись два пассажирских поезда
В России приостановили регистрацию на международный экзамен по английскому
Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана
В Минздрав поступила заявка на регистрацию нового препарата для лечения СOVID-19
Диетолог развенчала миф о яичных желтках
Российские кинотеатры пообещали заморозить цены на билеты
«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в простой из-за нехватки компонентов
Еще одной российской авиакомпании доверили техобслуживание самолетов Boeing
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.