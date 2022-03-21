В российском городе начали тренировать бездомных хаски

В Салехарде каюры начали тренировать бездомных сибирских хаски для езды в упряжке

В Салехарде в приюте для собак «Дорога домой» каюры начали тренировать бездомных сибирских хаски для езды в упряжке. Об этом сообщает портал «GoArctic».

Первый заезд состоялся 19 марта. В нем участвовали два пробных экипажа — пять собак. В случае, если животные успешно себя проявят, в российском городе откроют хаски-центр. Глава «Дороги домой» Сергей Мордвинов пояснил, что приют получил дотацию в 200 тысяч рублей для закупки трех упряжек для ездовых собак. По его словам, всего в приюте находятся 20 подопечных.

«Сложность в том, что животные бездомные, они никогда до этого не знали команд и не бегали в упряжке. Впереди большая работа», — указал Мордвинов.

Каюр из национального поселка Горнокнязевск Анатолий Конев рассказал, что специалистам понадобится примерно два года, чтобы натренировать хороших ездовых собак. Он уверен, что хаски из «Дороги домой» обязательно будут катать горожан и гостей Салехарда.

Каюром называют погонщика оленей или собачьей упряжки.

Ранее россиянин Владислав Загорский путешествовал по Арктике и встретил белого медведя.

Загорский во время поездки в Арктику снимал фильм «Ямал». Он побывал на островах Вилькицкого и Шокальского, а также прошел острова Неупокоева и Олений. По словам россиянина, он продолжал путешествие даже в условиях нулевой видимости из-за метели.