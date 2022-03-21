Объяснено стремление Индии сотрудничать с Россией на фоне санкций

Ученый Куприянов рассказал, что Индия обеспокоена сближением России и КНР из-за санкций

Антироссийские санкции делают вероятным сценарий более тесного сближения России с КНР, что сказывается на стремлении Индии сохранить сотрудничество с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов.

«Индийцы крайне обеспокоены, что по результатам западных санкций Россия может дальше сблизиться с Китаем, и пытаются этого как-то не допустить. Именно поэтому они не планируют сворачивать дальнейшее сотрудничество с Россией, потому что это [сокращение сотрудничества] только дальше толкнет Россию в китайские объятия», — объяснил ученый.

Ранее стало известно, что Индия и Россия на фоне санкций рассматривают возможность перейти к торговым расчетам в рублях и рупиях. Новый механизм позволит индийским экспортерам получать оплату за свои товары в национальной валюте вместо долларов или евро. Планируется, что российский банк для этого должен открыть счет в индийском, а индийский — в российском.

14 марта крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания IOC закупила три миллиона баррелей российской нефти марки Urals. Западные санкции вынудили многие компании и страны отказаться от российской нефти, в результате чего скидки на экспортное топливо Urals из России по отношению к североморскому датированному (эталонный индекс) выросли до рекордных уровней.