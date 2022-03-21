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На Луне и Марсе захотели провести высокоскоростной интернет

Стартап Aquarian Space из США объявил о старте проекта интернет-связи между Луной и Землей

Фото: Globallookpress.com

Стартап Aquarian Space из США объявил о финансировании проекта по созданию высокоскоростной интернет-связи между Землей, Луной и Марсом. Об этом пишет Space.com.

Как уточняется, венчурный инвестор Draper Associates выделил 650 тысяч долларов на разработку широкополосного интернета, который позволит вести стримы в 4К-разрешении. Проект хотят реализовать в течение пары ближайших лет, а старт ракет запланирован на 2024 год. Сеть под названием Solnet будет проведена на коммерчески доступных скоростных спутниковых коммуникационных системах, скорость передачи при этом достигнет около 100 мегабит в секунду.

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Сейчас Aquarian Space занимается техническими консультациями и переговорами с компаниями, которые сотрудничают с НАСА по лунной программе. Несмотря на то, что большого количества технических подробностей пока не предоставлено, организация обещает, что клиентам не нужно будет «менять свои системы» и интегрироваться в новую сеть.

В ноябре 2021 года руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал сроки появления интернета из космоса в России. Он считает, что это произойдет в 2024 году в рамках запуска программы «Сфера».

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Елена Апазиди
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