Глава «Роскосмоса» Рогозин: «Сфера» позволит РФ получить интернет из космоса в 2024 году

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин спрогнозировал сроки появления интернета из космоса в России. Он отметил, что его позволит получать программа «Сфера» в 2024 году, передает ТАСС.

По словам гендиректора госкорпорации, уже были получены первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году на «Сферу» будет выделено еще семь миллиардов рублей.

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«Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов "Скиф" (интернет) и "Марафон" (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году», — уточнил Рогозин.

Вторая часть финансирования, по его словам, будет направлена на закупку ракет-носителей для выведения в 2024 году спутников связи «Экспресс-РВ», которые оплачивает Минцифры.

В сентябре стало известно, что в России началось изготовление первого спутника системы «Скиф», которая, как и ее конкуренты Starlink и OneWeb, предназначена для широкополосного доступа в интернет. Отмечается, что «Скиф» войдет в состав многофункциональной спутниковой системы «Сфера». Согласно планам, система «Скиф» будет включать 12 космических аппаратов, расположенных на орбите высотой 8070 километров.

