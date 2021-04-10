Рогозин пообещал космическую связь всей России

«Роскосмос» планирует через три года обеспечить космическую связь и широкополосный доступ в интернет по всей России. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

По его словам, широкополосный доступ в интернет представляет большой интерес для страны. «Мы планируем после утверждения программы "Сфера" немедленно развернуть работы по созданию на новых платформах новых спутниковых группировок», — пояснил он.

Рогозин добавил, что приоритетом для «Роскосмоса» является Арктическая зона. Ее необходимо обеспечить высокодетальным мониторингом, широкополосным интернетом и космической связью для развития Северного морского пути.

Ранее Рогозин заявил, что зависимость страны от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности России. В частности, он указал на негативное влияние этой зависимости на информационную безопасность госкорпорации.