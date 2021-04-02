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Рогозин рассказал об угрозе национальной безопасности России

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Зависимость страны от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности России. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщается на сайте госкорпорации.

В частности, он указал на негативное влияние этой зависимости на информационную безопасность госкорпорации.

В связи с этим было решено создать Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования. Уточняется, что в нее также войдут «Росатом», «Газпромнефть» и «Ростелеком».

В ноябре 2020-го сообщалось, что переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение, который должен был начаться с 1 января 2021 года, отложен минимум на три года. Соответствующее требование президента страны Владимира Путина натолкнулось на отсутствие в России необходимых решений и длительные сроки, которые требуются для разработок.

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