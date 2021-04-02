Рогозин рассказал об угрозе национальной безопасности России

Зависимость страны от иностранного программного обеспечения является одной из угроз национальной безопасности России. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщается на сайте госкорпорации.

В частности, он указал на негативное влияние этой зависимости на информационную безопасность госкорпорации.

В связи с этим было решено создать Ассоциацию крупнейших потребителей программного обеспечения и ИТ-оборудования. Уточняется, что в нее также войдут «Росатом», «Газпромнефть» и «Ростелеком».

В ноябре 2020-го сообщалось, что переход критической IT-инфраструктуры на российское программное обеспечение, который должен был начаться с 1 января 2021 года, отложен минимум на три года. Соответствующее требование президента страны Владимира Путина натолкнулось на отсутствие в России необходимых решений и длительные сроки, которые требуются для разработок.