Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Рассекречен дизайн iPhone 14

Источники MySmartPrice показали чертежи iPhone 14 и 14 Max

Фото: Shutterstock

Инсайдеры продемонстрировали чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты заявили, что получили от информированных источников «наиболее точные» чертежи iPhone 14 и 14 Max. По словам авторов, показанные схемы дают понять, что дизайн аппаратов существенно не изменится по сравнению с моделью iPhone 13. Телефоны получат плоские рамки, переднюю панель с «монобровью» — под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру. Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max — экран с диагональю 6,7 дюймов.

«Как мы и говорили, iPhone 14 будет выглядеть так же, как iPhone 13 спереди», — прокомментировали инсайды авторы. По словам специалистов, новая модель будет незначительно отличаться от актуальной лишь более толстой стеклянной рамкой, окружающей корпус.

Журналисты отметили, что в настоящее время Apple намерена обновлять дизайн только дорогих смартфонов. Мы знакомы с этой стратегией, учитывая, что последний iPhone SE по-прежнему имеет дизайн, похожий на iPhone 8, выпущенный в 2017 году», — заключили авторы.

В конце февраля китайские инсайдеры рассказали, что новые премиальные iPhone выйдут с обновленным экранным вырезом. Согласно полученным данным, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут иметь в экране два отверстия под датчик Face ID и фронтальную камеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Замкомандующего Черноморским флотом Палий погиб в боях за Мариуполь
В Киеве при пожаре в торговом центре погиб человек
Фото советской парковки заинтересовало пользователей сети
На Украине водителям запретили использовать видеорегистраторы
На Украине подтвердили дату следующих переговоров с Россией
Кива осудил угрозы украинской телеведущей в адрес семей российских военных
Студент заказал обувь в интернете и обнаружил в посылке поношенное нижнее белье
В России предложили упростить получение гражданства
«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»
Постпред при ОБСЕ оценил возможность исключения России из организации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.