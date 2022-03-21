Рассекречен дизайн iPhone 14

Источники MySmartPrice показали чертежи iPhone 14 и 14 Max

Инсайдеры продемонстрировали чертежи будущих базовых флагманов серии iPhone 14. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Журналисты заявили, что получили от информированных источников «наиболее точные» чертежи iPhone 14 и 14 Max. По словам авторов, показанные схемы дают понять, что дизайн аппаратов существенно не изменится по сравнению с моделью iPhone 13. Телефоны получат плоские рамки, переднюю панель с «монобровью» — под сенсоры Face ID, фронтальную камеру и двойную основную камеру. Рассекреченные данные указывают, что iPhone 14 будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 14 Max — экран с диагональю 6,7 дюймов.

«Как мы и говорили, iPhone 14 будет выглядеть так же, как iPhone 13 спереди», — прокомментировали инсайды авторы. По словам специалистов, новая модель будет незначительно отличаться от актуальной лишь более толстой стеклянной рамкой, окружающей корпус.

Журналисты отметили, что в настоящее время Apple намерена обновлять дизайн только дорогих смартфонов. Мы знакомы с этой стратегией, учитывая, что последний iPhone SE по-прежнему имеет дизайн, похожий на iPhone 8, выпущенный в 2017 году», — заключили авторы.

В конце февраля китайские инсайдеры рассказали, что новые премиальные iPhone выйдут с обновленным экранным вырезом. Согласно полученным данным, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут иметь в экране два отверстия под датчик Face ID и фронтальную камеру.