Кремль ответил на сообщения об отмене губернаторских выборов в России

Песков заявил, что никаких решений об отмене выборов губернаторов в 2022 году не принимали

В настоящее время никаких решений об отмене губернаторских выборов в 2022 году не принималось. Кроме того, актуального обсуждения на этот счет не ведется. На эти сообщения ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, сейчас говорить об этом невозможно, так как «никакого такого актуального обсуждения не ведется».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что федеральные власти могут рассмотреть возможность отказа от избрания губернаторов на прямых выборах в ряде регионов России в сентябре 2022 года. По данным издания, окончательное решение еще не принято, но инициатива исходит от самих глав регионов.

В декабре председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявлял, что система выборов глав муниципальных образований в стране может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления. На брифинге по результатам заседания он допустил возвращение прямых выборов мэров в крупных городах России.