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Louis Vuitton обвинили в копировании дизайна дешевой обуви из супермаркета

Покупатели обратили внимание, что обувь Louis Vuitton похожа на кроссовки из супермаркета

Фото: Louis Vuitton

Пользователи сети обнаружили сходство между кроссовками французского модного дома Louis Vuitton и обувью из немецкой сети супермаркетов-дискаунтеров Lidl. На опубликованный в Facebook пост обратили внимание в Daily Star.

Речь идет о лакированных кроссовках, выполненных в черном, красном, желтом и синем цветах. Передняя часть ботинок украшена фирменным логотипом бренда Louis Vuitton. Стоимость изделия на сайте марки составляет 960 фунтов стерлингов (130 тысяч рублей).

Покупатели обратили внимание, что упомянутая обувь похожа на кроссовки той же расцветки за 14,9 фунта стерлингов (2000 рублей), представленные в супермаркете, и обвинили Louis Vuitton в копировании дизайна дешевой обуви из Lidl. «Вау! LV копирует кроссовки Lidl, или что?», «Конечно. Всего на 900 фунтов стерлингов дороже», — высказывались они.

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На данный момент представители модного дома не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

В январе девушка нашла дешевую замену дорогому нижнему белью бренда Ким Кардашьян. На размещенных в сети кадрах Адина Мэй объяснила, что ей удалось случайно найти комплекты, крой которых похож на нижнее белье бренда Skims. По словам девушки, она пришла в массмаркетовый магазин Primark и обнаружила целый отдел упомянутых вещей.

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Таисия Косинцева
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