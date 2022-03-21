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Нобелевский комитет отказался продлевать сроки номинации из-за Зеленского

Нобелевский комитет не станет продлевать процедуру номинации на Нобелевскую премию мира

Фото: Reuters

Нобелевский комитет не станет передвигать сроки выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира, чтобы в список смог войти президент Украины Владимир Зеленский. Об этом РИА Новости сообщил директор Норвежского Нобелевского института Олав Ньельстад.

Ньельстад заявил, что комитет не получал письма с просьбой продлить до конца марта срок на подачу заявок, который истек 31 января. По его словам, у членов комитета есть право предложить собственные кандидатуры до первого официального заседания, однако оно прошло 28 февраля.

18 марта Владимира Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира бывшие и действующие европейские политики. Таким образом они хотят продемонстрировать украинцам, что мир на их стороне.

В этом году на Нобелевскую премию мира претендуют 251 частное лицо и 92 организации. Ранее премию получил главный редактор российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Уточнялось, что его и филиппинскую журналистку Марию Ресса наградили за «усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

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Варвара Кошечкина
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