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Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европейские политики выдвинули президента Украины Зеленского на Нобелевскую премию мира
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Бывшие и действующие европейские политики выдвинули президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на сайте комитета премии.

В обращении политики просят продлить сроки выдвижения кандидатов до 31 марта «в свете исторических и беспрецедентных событий». «Это нужно, чтобы обеспечить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины», — пояснили авторы инициативы.

Таким образом европейские политики хотят продемонстрировать народу Украины, что мир на его стороне, говорится из заявления.

В январе бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Кандидатуру выдвинули норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен за то, что Тихановская «является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу».

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Марина Совина
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