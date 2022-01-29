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Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию

Экс-кандидата в лидеры Белоруссии Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира-2022
Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира в 2022 году. Об этом сообщил ее советник Франак Вячорка в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что кандидатуру выдвинули норвежские депутаты Вервик Булестад и Харек Элвесен за то, что Тихановская «является символом продолжающейся борьбы белорусских граждан за свободу».

В прошлом году депутат норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейр Тоскедаль выдвинул экс-кандидата в лидеры Белоруссии на Нобелевскую премию мира 2021 года, однако Тихановская не получила награду.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал уехавших из страны оппозиционеров вернуться домой, покаяться и понести наказание за свои действия. Он отметил, что многие оппозиционеры разочарованы той жизнью, в которой они оказались.

В 2020 году в Белоруссии из-за результатов президентских выборов разразились массовые протесты. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, тогда как его конкурентка, жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, завоевала лишь десять процентов. Власть начала преследовать оппозиционных политиков, в результате чего многие из них покинули страну.

Марина Совина
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