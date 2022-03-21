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Певица Нюша переехала из России в ОАЭ

Исполнительница Нюша переехала с семьей в Дубай

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская певица Нюша рассказала в своем Telegram-канале, что переехала из России в ОАЭ.

Исполнительница заявила, что отправилась в Дубай вместе со всей семьей. Артистка пояснила, что такое решение было принято в связи с работой ее мужа, предпринимателя Игоря Сивова.

«Он работает в основном за границей, он очень много уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам совместить, где находиться, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко и всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города, которые, конечно же, удобные, — это Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае. Теперь я буду проводить здесь достаточно много времени», — сказала Нюша.

В декабре 2021 года артистка родила в Дубае второго ребенка. За несколько месяцев до этого Нюшу ограбили во время отдыха в Испании. Поп-исполнительница рассказала, что отправилась изучать достопримечательности Барселоны, оставив арендованный автомобиль на парковке. По ее словам, по возвращении она обнаружила, что грабители вынесли из машины все ее личные вещи.

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Евгений Шульгин
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