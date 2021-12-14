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Певица Нюша родила второго ребенка

Российская певица Нюша родила сына от предпринимателя Игоря Сивова

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, родила сына. Об этом сообщает издание Super со ссылкой на представителя 31-летней поп-звезды.

Второй ребенок исполнительницы и ее мужа, предпринимателя Игоря Сивова, появился на свет в Дубае. Известно, что у четы есть трехлетняя дочь Симба. Имя мальчика пока не раскрывается.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров узнал, что Нюша назвала свою дочь Симбой, и отказался в это верить. «Серьезно? Ребенка назвали Симбой?» — удивился музыкант в эфире передачи «Маска» на телеканале НТВ.

В июне этого года экс-солистка группы «Серебро» Катя Кищук родила ребенка от британского рэпера slowthai (настоящее имя — Тайрон Фрэмптон). Исполнительница опубликовала серию фото, на одном из которых была запечатлена ножка малыша, закутанного в одеяло, с биркой из роддома. «Малыш Рэйн (Rain) наконец здесь», — подписала публикацию исполнительница.

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Сергей Равин
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